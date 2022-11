Ultime Notizie – Roma | tre omicidi | indagini tra telecamere | telefoni e siti escort

(Di venerdì 18 novembre 2022), celleche edi incontrisono ora al vaglio degli investigatori impegnati nelleper risalire al responsabile degli– di due donne cinesi e di una donna colombiana – avvenuti anel Rione Prati in due appartamenti a poche centinaia di distanza uno dall’altro, per mano pare di un’unica persona che in tutti e tre i casi ha ucciso con un coltello. L’ultima vittima in particolare, una 65enne colombiana, aspettava un cliente. Da capire, ora, come l’uomo l’abbia contattata, se con un appuntamento preso in una app di incontri o se, invece, con una telefonata. “Le due donne” cinesi invece “sono state uccise tra le 10.30 e le 11. Lo so per certo perché mi hanno portato la cucina e ho salito le scale a piedi fino al nono ...

RomaDailyNews

Per salutarvi, vi lasciamo con ledichiarazioni di James McAvoy su His Dark Materials 3 e vi ricordiamo che l'ultima stagione debutterà il 5 dicembre su HBO e HBO Max .In un clima di addii alla celebre serie ambientato nell'ospedale più famoso d'America sono state annunciate lepuntate con Ellen Pompeo in Grey's Anatomy . Cosa ne pensate Raccontatecelo nei ... Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 20:10 - RomaDailyNews COME fosse una tradizione, o forse una maledizione, il governo Meloni – come tutti quelli che lo hanno preceduto negli ultimi dieci anni – trovano a Taranto, e nel suo siderurgico, una degli ostacoli ...Silvio Berlusconi è al lavoro per sanare lo scontro interno scoppiato nelle ultime ore dentro Forza Italia in Sicilia. E per trovare una soluzione al più presto e ripotare “armonia e concordia” l’ex ...