Ultime Notizie Roma del 18-11-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora politica in primo piano si prospetta una manovra finanziaria da 30 a 32 miliardi di euro e quanto emerge dalla riunione di ieri sera in vista del Consiglio dei ministri di lunedì siete liberi aggiorni anche su una possibile sanatoria per favorire il rientro dei capitali all’estero in modo da recuperare altri 45 miliardi di euro anche se il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottolinea che nessun condono di carattere penale troverà posto nel provvedimento ieri da prendere Giorgia Meloni ha incontrato la maggioranza intanto salta il tetto al contante del DL aiuti ma la lega sicura che sarà inserito nella finanziaria e Salvini rilancia il ponte sullo stretto in consiglio dei ministri la cronaca tre donne uccise a coltellate 3 ...