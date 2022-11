Ultime Notizie – Ocean Viking | Francia nega asilo a 123 migranti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) Oltre la metà deidell’, ossia 123 persone, è stata oggetto “di un rifiuto di ingresso in territorio” francese. La nave è approdata la scorsa settimana a Tolone ed è stata al centro di tensioni trae Italia. Ad annunciare il rifiuto davanti al Consiglio di Stato è stato oggi il ministero dell’Interno di Parigi. Delle 234 persone soccorse in mare, una quarantina di minori isolati sono stati presi in carica dagli aiuti sociali all’infanzia. Gli altri 189, ossia tutti gli adulti, sono stati trasferiti in una “zona di attesa” chiusa dove sono stati ascoltati dai funzionari dell’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra) chiamato a decidere sulla loro richiesta di. L’Ofpra ha emesso “123 pareri sfavorevoli” nei confronti di altrettante ...