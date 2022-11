Ultime Notizie – Migranti | Piantedosi | “L’Italia non ha lezioni da imparare da altri”

(Di venerdì 18 novembre 2022) “non hadada“. Così il ministro dell’Interno Matteo, parlando in Prefettura a Napoli al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il nostro Paese “ha già delle esperienze che vanno messe a sistema e rese funzionali, che siano da contraltare alle azioni di fermezza”. “Siamo fortemente convinti – ha aggiunto il ministro – che ogni azione di fermezza per respingere i traffici illegali, soprattutto, nel Mediterraneo dovrà essere compensata con fenomeni di più lunga durata, strutturali, che prevedano flussi di ingresso legali e corridoi umanitari. L’indagine della Procura di Caltanissetta ha svelato cosa ruota attorno al traffico di uomini che avviene nel Mediterraneo, che non riguarda le Ong. La fermezza che noi intendiamo opporre e mantenere ...

Il Sole 24 ORE

Borsa: listini europei in rialzo, occhio sui bond I listini europei, dopo due sedute in calo, si muovono al rialzo , grazie anche al traino dell'energia (l'austriaca Verbund sale del ...Allarme morti causate dai super batteri in Italia. Il monito era già stato dato nel 2019, a seguito di uno studio pibblicato su 'The Lancet', quando nel mondo le vittime ammontavano a 1,27. Entro il ... Ucraina ultime notizie. Svezia, l'indagine: «Grave sabotaggio a Nord Stream, tracce esplosivi». Kiev: Guerra può finire prima della liberazione territori MILANO – Otto kg di farina gettati sulla BMW M1 dipinta da Andy Warhol nel 1979: è l’ultima azione di un gruppo di cittadine a supporto della campagna Ultima Generazione, che anche attraverso azioni ...Sono tanti gli incentivi nati negli ultimi anni per spingere la crescita del Paese. Tra questi c’è il Bonus IPO, che per essere prorogato avrebbe bisogno di uno stanziamento annuo di 15 milioni di ...