Ultime Notizie – Made in Italy | Urso | “Riportare imprese al centro per creare ricchezza e lavoro”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Occorre guardare al futuro conseguendo una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale: per fare questo è necessarioallecome fulcro da cui partire pere offrire”. Ad affermarlo è il ministro dellee delinAdolfonel messaggio inviato al gruppo Sapio in occasione della cerimonia per l’anniversario dei 100 anni, celebrato oggi a Roma con un annullo filatelico. “Questa è la mission racchiusa nel nome del mio ministero dellee delin, – ha sottolineato– una mission perfettamente in linea con la vostra filosofia e racchiusa in ...