Ultime Notizie – Made in Italy | Morosetti Bocconi | “65 | 7% imprese sopra 20 mln euro sono familiari”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) Le aziendein Italia hanno buone capacità di crescita, con buoni risultati di redditività e hanno una situazione finanziaria solida.molte, rappresentano i due terzi delle aziende italiane, pari al 65,7 %, delle aziende con fatturato pari o superiore a 20 milioni di. E’ la fotografia scattata da Paolo, senior Lecturer di Strategy and Entrepreneurship presso Sda, illustrando una ricerca dell’Osservatorio Aub 2022, durante la cerimonia per i 100 anni del gruppo Sapio, impresa con una lunga storia familiare alle spalle. Si tratta di una plateadi piccole dimensioni e medio-grandi per un totale di 11.803. Accanto alle note positivetuttavia ha evidenziato alcune criticità di questa tipologia di aziende, ...