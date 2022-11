Ultime Notizie – Imprese | a Milano incontro sulla ‘scuola d’industria’ tra passato e futuro

(Di venerdì 18 novembre 2022) La trasmissione della cultura d’impresa e dei suoi valori alle nuove generazioni, ma anche l’importanza che le aziende facciano conoscere la propria storia e valorizzino le proprie radici. Sono queste alcuni dei temi toccati nell’“A scuola d’industria tra, presente e”, organizzato dal Gruppo Bracco e da Museimpresa in occasione della XXI Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria e moderato da Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore. All’evento, che si è svolto nel Teatrino di Fondazione Bracco in via Cino del Duca a, hanno partecipato, Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco, Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, Paolo Mieli, giornalista, storico e conduttore televisivo, Daniele Pozzi, docente di Business Heritage presso LIUC (Università Cattaneo), Simone ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Ellen Pompeo dice addio alla serie televisiva che l'ha resa una star, per non ...sfrenata sono state queste19 ...Lazio (4 ottobre) e Puglia (5 ottobre), sono partite per prime,Umbria e Sardegna. L'Umbria è partita a inizio novembre e che dal 10 novembre ha reso accessibile la vaccinazione anche nelle ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, quasi la metà del sistema elettrico fuori uso Gli ultimi episodi andati in onda la primavera lasciavano presagire la volontà di dar seguito alla trama. Confermate nel cast anche Anna Bonaiuto nei panni del Pubblico Ministero Laura Lombardo, ...Gli avversari di domenica si presentano nella casa biancorossa con una vittoria nell’ultima uscita, 3-1 ai danni di Stadium Pallavolo Mirandola, che ha spezzato il trend di due sconfitte consecutive ...