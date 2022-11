Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 42 044 contagi e 156 morti | l’ultimo bollettino

(Di venerdì 18 novembre 2022)in, sono stati 42.044 idi-19 e 156 inell’ultima settimana secondo i dati aggiornati del, pubblicato ogni 7 giorni dal ministero della Salute. Dal 10 al 17 novembre isono cresciuti da 3.831.597 a 3.873.641, mentre ida 43.353 a 43.509. Nello stesso periodo i ricoverati con sintomi salgono da 1.021 a 1.194, 173 in più nell’ultima settimana, mentre i pazienti in terapia intensiva da 24 a 25, uno in più negli ultimi sette giorni. Il totale tamponi effettuati è pari a 43.113.882 al 17 novembre, rispetto a 42.890.432 al 10 novembre: nell’ultima settimana risultano quindi effettuati 223.450 tamponi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

