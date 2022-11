Ultime Notizie – Altro guaio per la Fifa | Mondiali analcolici in Qatar

(Di venerdì 18 novembre 2022)? i padroni di casa delstanno facendo pressioni sullaper fermare la vendita di birra negli otto stadi della Coppa del Mondo. Budweiser è uno dei maggiori sponsor, ma sabato scorso gli è stato chiesto di trasferire le bancarelle che vendono i suoi prodotti negli stadi in luoghi meno importanti. Oggi intanto l’azienda ha twittato dal suo account ufficiale “be’, questo è imbarazzante…”, tweet poi cancellato. In risposta alla richiesta di spostare i suoi punti vendita, Budweiser AB InBev ha dichiarato a Sky News di “essere stata informata di ciò il 12 novembre e sta lavorando con laper trasferire i punti vendita in concessione nelle località come indicato”. I tifosi, riporta in oltre il Daily Mail, “dovranno accontentarsi di acquistare alcolici ...

Il Sole 24 ORE

... Legal & General ha precisato che la sua attivita' globale di 'trasferimento del rischio pensionistico' continua ad avere 'un andamento robusto', con l'entrata di nuovo business nelle...Nelle24 ore le forze ucraine hanno abbattuto due missili da crociera, cinque missili aerei ... La Reuters non è stata in grado di verificare le. Il consiglio di amministrazione dell'... Ucraina ultime notizie. Svezia, l’indagine: «Grave sabotaggio a Nord Stream, tracce esplosivi». ... Il più veloce è Lewis Hamilton, che è a caccia del primo successo dell’anno all’ultima gara del 2022. Il 7 volte campione del mondo chiude in 1'26"633 con due decimi di vantaggio sul compagno di ...In particolare, in questi ultimi giorni si sono accentuate, sul territorio, le proteste di Confintesa FP proprio per richiamare l’attenzione del neoministro dell’Interno Matteo Piantedosi su questo ...