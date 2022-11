Ultime Notizie – Alfasigma | Fina Pd | ‘Italia luogo di eccellenza e crescita’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Quella di oggi sull’ampliamento diè una bellissima notizia”. Così Michele, senatore abruzzese del Partito Democratico a margine dell’inaugurazione del ‘Reparto sterile 4’ dello stabilimento di Alanno di, in provincia di Pescara. “Da qualche giorno – prosegue – sono partiti i lavori della commissione transizione ecologica lavori pubblici infrastrutture e innovazione tecnologica di cui faccio parte in Senato, tutte voci che fanno parte del Pnrr, quindi poter oggi inaugurare un investimento, un atto di coraggio di chi ha creduto e crede all’Italia e all’Abruzzo, a questa parte dell’Abruzzo è una buona notizia”. “La politica deve accompagnare con scelte che sostengono proprio chi investe in innovazione e riesce a competere con il mondo, dimostrando che l’Italia è questo, una straordinaria possibilità di ...