Ufo | esistono veramente? Le nuove rivelazioni allo Speciale Tg1

Gliveramente o come alcuni sostengono, si tratta di segretissime armi di nuova generazione E nel caso di origine aliena, disporremmo di strumenti in grado di comunicare con civiltà ...Tutti se lo chiedono almeno una volta nella vita: siamo soli nell'universo oaltri pianeti ... Gli scienziati hanno anche analizzato il NationalReporting Center Database per stilare una ...Gli Ufo non esistono. O forse, sì. Mentre è di pochi giorni fa l’ultima segnalazione nel cielo della Cina, una svolta sul fenomeno degli Ufo, arriva dagli Stati Uniti. Dopo decenni di scetticismo, che ...Roma, 18 nov. (askanews) - Gli Ufo non esistono. O forse, sì. Mentre è di pochi giorni fa l'ultima segnalazione nel cielo della Cina, una svolta sul fenomeno degli UFO, arriva dagli Stati Uniti. Dopo ...