Ucraina | Zelensky | “In 10 milioni senza elettricità”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrha affermato che 10di ucraini sonoenergia elettrica dopo una nuova ondata di attacchi missilistici da parte della Russia che ha causato la morte di almeno sette persone. “Stiamo facendo di tutto per normalizzare la fornitura elettrica”, ha dettonel suo discorso serale. “La difesa aereaè riuscita ad abbattere sei missili da crociera e cinque droni”, ha aggiunto. Ieri la Russia ha colpito l’colpendo più installazioni energetiche e altri edifici civili meno di due giorni dopo uno dei suoi bombardamenti più pesanti. Sette persone sono morte quando un missile ha colpito il loro condominio a Vilnyansk, vicino alla città meridionale di Zaporizhzhia. Un impianto di ...

È il 268° giorno di guerra in. Cade la prima neve sul Paese e di fronte al duro inverno che si prospetta, ha fatto appello all'Occidente perché "aumenti la pressione sulla Russia". Dal fronte opposto è arrivato l'... Volodymyr Zelensky è tornato sul missile caduto martedì in Polonia. "Non so esattamente cosa sia successo", ha detto il presidente ucraino, che aveva puntato il dito contro la Russia, mentre è emerso ...