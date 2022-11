(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Fondazioneinaugurerà domenica prossima unadia Neslukhiv,di Lviv. Un progetto - nato in collaborazione con il proprio partner ucraino Fondazione Zaporuka e con il contributo di Fondazione Rosa Pristina e Fondazione Prosolidar - per ospitare famiglie di profughi provenienti da zone occupate e distrutte dall'esercito russo, nel Donbass, Kharkiv, Kherson, che hanno perso ogni bene. Grazie ai lavori di demolizione e riqualificazione di un ostello dismesso nel comune di Neslukhiv, avviati nel mese di agosto,ha creato unacapace oggi di accogliere 30 famiglie - tra di loro alcune con bambini malati di cancro, persone disabili e ...

Tra poco conripartirà per l'. "Siamo riusciti a costruire una grande casa che riuscirà ad ospitare diverse famiglie che arrivano dal Donbass . Siamo già presenti a Leopoli con un ...Si è chiusa con la donazione di 1.200 la raccolta fondi organizzata dal Consorzio MioVolley in favore di Fondazione, organizzazione no profit in prima linea nell'emergenzaper garantire la sicurezza e il proseguimento delle cure salvavita ai piccoli pazienti oncologici rimasti coinvolti nella ... Ucraina: Soleterre, nasce nuova struttura d’accoglienza nell’oblast di Leopoli Raccolti 1200 euro consegnati alla Fondazione Soleterre, un sostegno concreto per comunità e villaggi vicini alle zone di combattimento ...Fondazione Soleterre, organizzazione presente in Ucraina dal 2003, annuncia l'apertura di nuova struttura di accoglienza a Neslukhiv, nell'oblast di L'viv (Leopoli), nell'ovest del Paese. L'inaugurazi ...