Ucraina | Russia lancia nuovi attacchi nel Donetsk e Luhansk

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Kiev, 18 nov. (Adnkronos) - Lahatocontro le postazioni ucraine in prima linea nelle regioni orientali di. Lo rende noto l'esercito di Kiev. "Il nemico sta concentrando i suoi sforzi per ostacolare le nostre forze di difesa in aree specifiche,ndo assalti in direzione di Bakhmut, Avdiivka e Novopavlivka", ha detto Oleksandr Shtupun, portavoce dello stato maggiore delle forze armate ucraine. Bakhmut e Avdiivka sono state ferocemente contese per diversi mesi, ma rimangono in mano agli ucraini. Anche molte altre posizioni ucraine nel Donbass sono state prese di mira ieri, ha aggiunto Shtupun. La"probabilmente" rafforzerà le sue operazioni offensive nell'orientale ...