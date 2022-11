Ucraina | Russia accusa Kiev | “Giustiziati 10 prigionieri di guerra”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa russo hato le forze militari ucraine di aver giustiziato almeno diecidi, denunciando che si tratta di omicidio “sistematico e intenzionale”. Nessuno potrà più dire che le atrocità di“siano una tragica eccezione”. In queste ore le autorità filorusse della regione di Donetsk hannoto i militari ucraini di un massacro di soldati russi che si erano arresi nella città di Makivka precisando di disporre di immagini che documentano quanto accaduto. PRIMO TRENO DAA KHERSON LIBERATA – Ad una settimana dall’arrivo dei soldati ucraini a Kherson, riprende oggi il servizio ferroviario dafino alla città liberata. Sul primo treno in partenza vi sono 200 passeggeri, ha riferito Serhii Khlan, ...

... Erdogan ha espresso l'opinione che i negoziati per risolvere la situazione indebbano essere ripresi, perchè il prolungamento del conflitto traaumenterebbe i rischi, quindi ...Segnali che potrebbero rafforzare il percorso diplomatico ad un cessate il fuoco e a un possibile accordo di pace traagevolato anche da Ankara e, forse, dal Santo Padre. Entrambi i ...capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa riguardo alla necessità di una soluzione politica della guerra e alle scarse possibilità che l’Ucraina possa riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia ...Guerra in Ucraina, la strada della diplomazia è lunga e come si possono accorciare i tempi Gli Stati Uniti «non avranno discussioni con la Russia sulla pace in Ucraina senza che Kiev ne sia parte».