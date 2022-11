Agenzia ANSA

Le autorità ucraine hanno annunciato la riapertura della linea ferroviaria tra la capitale Kiev e Kherson, una settimana dopo il ritiro dell'esercito russo da questa importante città del sud. "Il ...Ecco allora che l'incontro tra Meloni e Xi Jinping, durante il quale sono state trattate anche questioni di politica internazionale come la guerra ine la tensione con Taiwan , rientra in ... Ucraina: riapre la linea ferroviaria Kiev-Kherson - Mondo Secondo il Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, al 22 ottobre si stimava che 2,6 milioni di studenti seguissero le lezioni da casa. Mentre alcune scuole sono state in grado di ...(ANSA) - KIEV, 18 NOV - Le autorità ucraine hanno annunciato la riapertura della linea ferroviaria tra la capitale Kiev e Kherson, una settimana dopo il ritiro dell'esercito russo da questa importante ...