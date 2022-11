(Di venerdì 18 novembre 2022) Al di là della dolorosa cronaca di un conflitto che ha già ha causato16mila vittime, oggi più che mai bisogna tenere alto il livello di attenzione sulla crisi umanitaria ingenerata dal più grande esodo che l’Europa ricordi dal secondo dopoguerra. Servono politiche efficaci di accoglienza e integrazione per glidi persone fuggite dal Paese – donne e bambini per il 90% – in Italia così come in Polonia, Romania e Moldavia dove continuano ad arrivare ogni settimana migliaia di. Per6,2di, la situazione potrebbe diventare sempre più critica Con l’arrivo, nelle prossime settimane potrebbero diventare critiche le condizioni di ...

Il Fatto Quotidiano

Per queste società, però, pesa tantissimo l'andamento dell'economia reale, lodi una ...fine dell'emergenza ha infatti comportato un rallentamento al quale si sono aggiunte la guerra in...Tra crollo del Pil, lodella recessione, aiuti all', crescita delle spese militari, aumento dell'inflazione e delle bollette per non parlare del caro - carburante, la guerra ... Ucraina, lo spettro dell’inverno per i profughi: a rischio oltre 6,2 milioni di sfollati interni Ci riferiamo, naturalmente, al rinnovo del cosiddetto accordo sul grano tra la Russia e l’Ucraina, raggiunto inizialmente durante ... aveva calmato i mercati internazionali e allontanato lo spettro ...Si è sostenuto spesso che le bombe che misero fine alla Seconda Guerra Mondiale fossero state non solo un modo per chiudere subito la partita con Tokyo ma anche un monito per Stalin, alleato divenuto ...