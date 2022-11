Ucraina | il 30% del territorio è minato | una superficie pari al doppio dell’Austria

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il ministero della Difesa russo ha accusato le forze militari dell’di aver giustiziato almeno dieci prigionieri di guerra, denunciando che si tratta di omicidio “sistematico e intenzionale”. Nessuno potrà più dire che le atrocità di Kiev “siano una tragica eccezione”. In queste ore le autorità filorusse della regione di Donetsk hanno accusato i militari ucraini di un massacro di soldati russi che si erano arresi nella città di Makivka precisando di disporre di immagini che documentano quanto accaduto. La Russia lancia nuovi attacchi nel Donetsk e Luhansk Mentre l’esercito di Kiev accusa che la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro le postazioni ucraine in prima linea nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk. “Il nemico sta concentrando i suoi sforzi per ostacolare le nostre forze di difesa in aree specifiche, lanciando assalti in direzione di Bakhmut, ...