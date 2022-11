Ucraina | consigliere Zelensky | “Fine della guerra possibile anche prima liberazione tutti territori”

...guerra può finire prima di liberazione territori Ilpresidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato in un briefing con i giornalisti che la guerra potrebbe finire prima che l'...... deve farci riflettere quando sia elevato il rischio di escalation della guerra in corso in... Evidentemente Zelensky non ha dato ascolto alper la sicurezza nazionale degli Stati ...In vista del seggio non permanente della Svizzera nel Consiglio di sicurezza dell’ONU ... Forum di quest’anno sarà focalizzato sulle ripercussioni della guerra in Ucraina e, più specificamente, su ...La difesa aerea ucraina è riuscita ad abbattere sei missili da crociera ... Aiea: “Russia si ritiri dalla centrale di Zaporizhzhia” L’Aiea– consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per ...