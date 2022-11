Tuttosport – Fagioli | la Juventus | il no all’Inter e allo United e la benedizione di Cristiano Ronaldo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) 2022-11-18 11:26:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: TORINO – Alessandro, fratello maggiore di Nicolò, all’inizio della chiacchierata entra subito in tackle: «Se oggi è allaè anche grazie a tutte le botte che gli ho dato in campo». Se la ride di gusto perché da piccoli giocavano insieme, nonostante Alessandro avesse tre anni in più: all’Oratorio del Corpus Domini di Piacenza ilbianconero, con la palla al piede, era già uno spettacolo. Semplicemente imprendibile. Ora ha iniziato a stupire anche ad altissimi livelli: i gol al Lecce e, la grande prova col Psg e pure l’esordio in nazionale maggiore contro l’Albania. Questo è il momento di Nicolò, raccontato così da Alessandro. Alessandro, la svolta di Lecce ha cambiato la stagione di suo ...