(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Questa storia nasce fuori dalla sala operatoria, mia figlia a 15 mesi è stata operata per unal rene e quando ero fuori dalla sala operatoria ho voluto fermare insieme a mia moglie quelle immagini. Stare aldi Beatrice è stata una bella avventura che oggi volge al termine” commenta, il vincitore del‘Adeldaal complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. L'articolo proviene daSera.

Adnkronos

Commenta cosìPorcu, vincitore del premio letterario 'A fianco del coraggio', a margine ... Mia figlia, a 15 mesi, è stata operata per unal rene. Quando ero fuori dalla sala operatoria ...... a fianco delle donne colpite da, anche per individuare e realizzare strategie e strumenti ... figli, amici che sono a fianco del coraggio di donne con malattia oncologica " affermade ... Tumore, Maurizio Porcu vince il premio 'A fianco del coraggio' promosso da Roche Italia In questo ambito grazie alla collaborazione tra il professor Maurizio Vertemati, del Dipartimento di Scienze ... digitali 3D per lo studio preoperatorio in casi di asportazioni di tumori renali ...La nuova edizione Per la nuova edizione gli uomini che si prendono cura di una donna con tumore sono invitati a condividere la ... del coraggio di donne con malattia oncologica – ha detto Maurizio de ...