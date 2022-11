Tre prostitute massacrate a Roma | caccia al killer senza volto

(Di venerdì 18 novembre 2022)– Tre donne uccise a coltellate, trecolpite forse dalla stessa mano in due appartamenti a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro. E’ incubo serial, teatro oggi di un triplice omicidio avvenuto nelle primissime ore della mattina nel quartiere Prati, zona elegante della Capitale, a poca distanza dalla sede del tribunale di Piazzale Clodio. A perdere la vita due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, e una cittadina colombiana. “Correte c’è una persona in una pozza di sangue sul pianerottolo”, la drammatica telefonata fatta intorno alle 11 alle forze dell’ordine dal portiere di un palazzo di via Augusto Riboty. In pochi minuti alcune volanti della Polizia sono arrivate sul posto. Sul ballatoio del secondo piano una donna, completamente nuda, ...

