Tre condanne per il volo MH 17 abbattuto sul Donbass

Ad abbattere il volo MH17 il 17 luglio 2014 sopra i cieli dell'Ucraina orientale fu un missile Buk di fabbricazione russa sparato dal territorio controllato dai separatisti filorussi: questa la ...In caso di visti irregolari o assenti Islamabad minacciafino aanni di carcere. CINA Pechino impone una ulteriore stretta ai commenti in rete, con l'obbligo per siti web, applicazioni e ... Iran, altre tre condanne a morte per le proteste nel nome di Mahsa Ad abbattere il volo MH17 il 17 luglio 2014 sopra i cieli dell'Ucraina orientale fu un missile Buk di fabbricazione russa sparato dal territorio controllato dai separatisti filorussi: questa la ...Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la condanna all'ergastolo in contumacia per tre persone, due russi e un ucraino, per l'abbattimento del volo MH17 di Malaysia Airlines ...