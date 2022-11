Trasferta a Sant’Antimo per la Nasce Un Sorriso | torna a disposizione capitan Valerio

Leggi su anteprima24

Non inganni la classifica, la Partenopeè avversario molto temibile. LaUnSalerno '92 lo sa bene e prepara una partita di "concentrazione, disciplina tattica ma anche consapevolezza di poter giocarsi le proprie carte". È la ricetta che coach Aldo Russo proverà a mettere in campo domani sera – sabato 19 novembre – al PalaPuca diper la settima giornata del torneo di Serie B femminile. Palla a due alle 20 con la direzione arbitrale di Valeria Santoro (Maddaloni) e Luca Moriello (Marcianise). In settimana Salerno ha ritrovato una giocatrice importante: èCamilla, che comincerà – in leggero ritardo – la sua quarta stagione con la società di patron Somma. "Sono contenta di essereta in ...