Il pm di Milano Leonardo Lesti ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per ilBaby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, imputato con rito abbreviato, davanti al gup Anna Magelli, in un procedimento per una serie di rapine che ha coinvolto anche Neima Ezza, ...... tra cui due minorenni, tutti appartenenti all'entourage dei due. Dalle indagini di polizia ...a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo, ... Trapper accusati di rapine, chiesti 4 anni per Baby Gang - Cronaca Per Neima Ezza è stata riunita nel procedimento anche un'altra accusa di rapina che aveva davanti ad un altro gup. di Carlo Bonini (coordinamento editoriale), Ilaria Carra, Luca De Vito, Luca Monaco, ...(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Il pm di Milano Leonardo Lesti ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per il trapper Baby Gang ... Per Neima è stata riunita nel procedimento anche un'altra accusa di ...