Trampolino elastico | Samuele Patisso Colonna sfiora la finale ai Mondiali L’Italia trova l’individualista della rinascita?

Il Brindisino Marco Lavino insieme a Samuele Patisso Colonna conquistano la finale del synchro nel 36° Campionato Mondiale in scena all'Armeec Arena che si tiene A Sofia, in Bulgaria. È la prima volta che l'Italia raggiunge questo traguardo nel trampolino elastico. Questa mattina Samuele Patisso Colonna ha disputato la semifinale dell'individuale maschile e per un soffio non ha sfiorato l'accesso alla finale.