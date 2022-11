Traffico Roma del 18-11-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovata in redazione Sonia cerquetani già intenso ilsu strade ed autostrade in direzione della capitale aNord rallentamenti sulla pietra La Storta la Giustiniana poi sulla Flaminia dal raccordo via dei due punti e sulla Salaria da via Cortona all’aeroporto dell’Urbe si rallenta sulla Tiburtina tra Settecamini e il raccordo anulare e sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale estcon le rallentamenti sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra le zone di Acilia e Casal Bernocchi su raccordo anulare carreggiata interna tra Casilina e doppia e poi esterna tra Prenestina e lo svincolo A24 in città incidente con difficoltà di transito in Piazza Pio XI altezza a via Anastasio II manifestazione di protesta dalle 9 alle 14 in via Molise ...