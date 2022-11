Toyota bZ Compact Suv anticipa la versione elettrica di C - HR

bZSuv è stato presentato al Salone di Los Angeles . Anticipa la versione elettrica di C - HR (che avrà la nuova generazione ibrida) e affianca al Salone americano la nuova generazione ...Il nuovobZSUV Concept ha fatto il suo debutto globale al Los Angeles Suto Show 2022. La Casa ha deciso di dare oggi un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro del brand, ...Il nuovo Toyota bZ Compact SUV Concept ha fatto il suo debutto globale al Los Angeles Suto Show 2022. La Casa ha deciso di dare oggi un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro del brand, ...KIA - The all-new 2023 Sportage will be the largest subcompact crossover SUV on the market and available in multiple trim levels that offer all-wheel-drive and hybrid power. Perhaps no vehicle ...