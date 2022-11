Totti | ' Il Mondiale senza Italia è come Roma senza il Colosseo'

(Di venerdì 18 novembre 2022)- La prima uscita ufficiale, i primi sorrisi in posa per i fotografi dall'altra parte del mondo: Francescoe Noemi Bocchi scelgono Dubai per il primo red carpetcoppia. Abito scuro per ...

Poi andrà a vedere il Gran Premio di Formula Uno e, infine, alin Qatar. Impegni istituzionali e commerciali di altissimo profilo, da uomo di sport qualeè ed è sempre stato. Il gossip ...'I Mondiali senza l'Italia sono come Roma senza il Colosseo' : così Francesco, ai microfoni di Sky Sport da Dubai dove è stato ospite dei Globe Soccer Awards in qualità di ...undiverso, ...Poi andrà a vedere il Gran Premio di Formula Uno e, infine, al Mondiale in Qatar. Impegni istituzionali e commerciali di altissimo profilo, da uomo di sport quale Totti è ed è sempre stato. Il gossip ...In un Mondiale può succedere di tutto, questo poi è diverso, giocando a novembre-dicembre non sai come arrivi fisicamente". Totti ha detto la sua anche sul campionato di Serie A che vede il Napoli ...