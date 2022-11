Vanity Fair Italia

" E' altresì- si legge oggi - l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di ... come l'Enpa e la Consulta animalista della Città di, a favore di una modifica del ...Il gioco può causare dipendenza patologica ed èai minori. Percentuali di vincita su ADM ... Esito non scontato, a maggior ragione su un campo veloce come quello diin cui i colpi di ... Torino, vietato vendere armi giocattolo ai mercatini. L’esperto: «Attenzione a non reprimere i bambini» A Torino i mercatini di Natale si terranno dal 7 al 24 dicembre sia in periferia che in centro, ma non nelle piazze auliche. La giunta, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino… Leggi ...Una decina di monopattini incolonnati uno accanto all’altro sul marciapiede. Un tipo di sosta vietato al mezzo elettrico. Succede a via Torino, a due passi dall’incrocio con piazza San Bernardo. A ...