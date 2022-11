Torino | 15enne di origine marocchina bullizzata dalle compagne | tirata per i capelli e presa a calci

(Di venerdì 18 novembre 2022) Una le ha tirato una palla in faccia, poi l’haper ie gettata a terra. Altre due l’hanno. E’ accaduto il 26 ottobre a Pinerolo (), come riferisce Repubblica. La vittima è una quindicenne diche tornava a casa dopo essere uscita da scuola. Le bulle le hanno anche strappato le unghie finte danneggiando però anche le unghie vere. La ragazzina è andata al pronto soccorso per farsi medicare e i genitori hanno sporto denuncia. La violenza ricol cellulare La violenza è stata ricol cellulare da un’altra ragazza che ha mostrato il video a due professori. la procura dei minori ha avviato un’indagine per bullismo. La scuola ha preso provvedimenti nei confronti delle studentesse ...

Un caso di bullismo si è verificato a Pinerolo, in provincia di Torino, dove una ragazzina di 15 anni è stata aggredita da 3 compagne di scuola. La ragazza, di origini marocchine, stava andando a ...