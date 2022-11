Ti ricordi… Marius Lacatus dai fasti di Bucarest ai fischi di Firenze | storia del bidone che ha fatto la storia della Steaua

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) La cosa più degna di nota, per la verità, sarebbe l’assist di Massimo Orlando: un lancio di esterno destro potente e preciso che dalla zona lateraletrequarti mette solo il compagno davanti al portiere. Ma quello segnato dal compagno è l’ultimo gol in maglia viola e un ultimo gol va ricordato: sì, siamo solo al 18 novembre di 32 anni fa, ma quello dicontro il Cagliari è il suo ultimo gol con la Fiorentina. Un’avventura che avrebbe dovuto essere molto diversa per: era arrivato solo cinque mesi prima, nell’estate caldissima dei Mondiali e dell’addio di Baggio aper andare alla Juve, con tutti gli annessi e connessi. Cecchi Gori, che aveva appena preso la Fiorentina da Pontello, aveva bisogno di un colpo ad effetto per i tifosi e l’occasione arriva da Italia ’90: una ...