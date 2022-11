The White Lotus 3 ottiene il via libera alla produzione | HBO ha rinnovato la serie

(Di venerdì 18 novembre 2022) HBO ha annunciato di aver ordinato ladi The3, ladi Mikeritornerà con nuovi protagonisti e una location inedita. HBO ha annunciato di aver approvato ladi The3: lacreata da Mikeha infatti ottenuto il rinnovo e tornerà sugli schermi con nuovi protagonisti che staranno trascorrendo le proprie vacanze in un diverso resort della catena rispetto ai primi due gruppi di episodi. Attualmente non è stato svelato se Jennifer Coolidge, unico personaggio presente in entrambe le stagioni, farà parte anche del cast della terza. Il secondo capitolo di Theè composto da sette episodi la cui messa in onda è iniziata ...

