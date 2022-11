' The Martian' | questa sera alle 21 25 su Italia 1 | la trama del film con Matt Damon

', questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film del 2015 con Matt Damon. Ecco la trama. Durante una missione su Marte, l'astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene considerato morto dopo una ...Sopravvissuto -, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film drammatico, fantascienza del 2015 di Ridley Scott, con Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, ...Dec. 7. The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge. $36-$80. 818-677-3000; thesorya.org “Santa Claus Conquers the Martians,” a stage adaptation of a cheesy 1964 film, has become a holiday tradition at ...ospiti e anticipazioni della puntata "The Martian", questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film del 2015 con Matt Damon. Ecco la trama. Programmi tv / "Cado dalle nubi", questa sera alle 21.45 su ...