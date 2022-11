Tezenis Verona | il ritorno a Reggio Emilia dell’ex Ramagli | “Resta immutato l’affetto per tutto l’ambiente biancorosso Ci stiamo rimodulando tecnicamente”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 18 novembre 2022) Parlando a Gabriele Gallo su “Il Resto del Carlino –”, il coach dellaha ricordato del piacere nel rimembrare il passato in: “da parte miaper società, tifosi e un po’. Tornare in via Guasco sarà l’occasione per rivedere anche diverse persone a me care.ra mi arrivano telefonate da amicizie reggiane, messaggi di auguri nelle ricorrenze. Passati tanti anni magari scema il ricordo sportivo ma rimane quello umano e l’empatia che si stabilì allora”.ha ritrovato in altre vesti Alessandro Frosini, adesso gm della squadra: “Riassumo Frosini in un motto: leading by ...