Tesla Supercharger | le novità per le stazioni

(Di venerdì 18 novembre 2022) A ottobreha iniziato ad applicare presso iselezionati in Europa tariffe scontate durante i momenti "off - peak" della giornata , ovvero fuori dagli orari di punta, tra le 22 e le ...

Da mercoledì 16 novembre, stazioni selezionate sono aperte ai proprietari di vetture elettriche non. 20 stazioni e 174 singolifanno parte del Progetto Pilota in Italia, rendendola ...... che soltanto da oggi è parte del progetto pilota del brand per l'apertura anche ai proprietari nondella rete dicon 20 stazioni che saranno disponibili per tutti i possessori di ...A ottobre Tesla ha iniziato ad applicare presso i Supercharger selezionati in Europa tariffe scontate durante i momenti “off-peak” della giornata, ovvero fuori dagli orari di punta, tra le 22 e le 6 d ...Arriva anche in Italia l'apertura a tutte le elettriche dei Tesla Supercharger, finora riservati ai soli proprietari delle vetture del marchio. Il progetto pilota di Elon Musk, iniziato nel novembre ...