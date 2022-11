Terremoto | Ricci | Acquaroli chieda a governo stato d' emergenza

(Di venerdì 18 novembre 2022) "faccia il presidente della Regione Marche e non ascolti gli irresponsabili che discriminano un Comune dall'altro per il colore politico.allod'e lavoriamo ...

... che questa mattina si è recato davanti ad uno degli edifici sgomberati a causa del forte. "Ho letto un resoconto vergognoso del Consiglio regionale di ieri - attacca- . Come fa la ...Il sindaco Matteointerviene sulla questione deldurante il Consiglio comunale, tranquillizzando anche le mamme degli alunni della scuola Oliveri di via Confalonieri presenti in ...È l’appello lanciato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che questa mattina si è recato davanti ad uno degli edifici sgomberati a causa del forte terremoto. «Ho letto un resoconto vergognoso del ...È l'appello lanciato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che questa mattina si è recato davanti ad uno degli edifici sgomberati a causa del forte terremoto. "Ho letto un resoconto vergognoso del ...