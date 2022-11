Tennis | Nitto ATP Finals | la mostra fotografica a Torino

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Città di, in collaborazione con ATP e Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, presentano ' ATP 50 - Game Changing ', lache celebra il 50° anniversario dell'ATP grazie a ...

La mostra ripercorre la storia delATP a partire dal 1972, anno della costituzione dell'Association ofProfessionals fino ai giorni nostri, attraversando epoche e i grandi campioni che ......sul campo da gioco vanno in scena le avvincenti sfide tra i migliori tennisti del mondo alle... Spazio anche alle partnership siglate con il circuito ATP digrazie all'intervento del Vice ...La mostra ripercorre la storia del tennis ATP a partire dal 1972, anno della costituzione dell’Association of Tennis Professionals fino ai giorni nostri, attraversando epoche e i grandi campioni che ...Il ruolo di Ford, Official Car delle Nitto Atp Finals L’incontro tra Ford e il tennis avviene a Torino, sede dall’anno scorso e fino al 2025 delle Nitto Atp Finals, il torneo di fine anno che prevede ...