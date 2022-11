Tempesta d' amore | puntate italiane | Rosalie perde la testa

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ariane Kalenberg eEngel avranno un duro faccia a faccia ad', come rivelano le anticipazioni relative alle prossime. Da qualche tempo, la dark lady sta provando a conquistare Robert e, per ottenere il suo ambizioso scopo, ha dovuto neutralizzare la Holle, di cui l'uomo è pazzamente innamorato e con cui portava avanti un'appagante relazione d'. Ariane, in particolare, approfittando di un flirt di gioventù che Werner ha avuto con la madre di Cornelia, ha instillato nei Saalfeld il dubbio che la donna potesse essere sua figlia. Così, l'imprenditore si è sottoposto ad un test del DNA e la Kalenberg ha falsificato i risultati facendo credere a tutti che Werner fosse il padre della Holle e che, di conseguenza, lei e Robert fossero fratello e ...