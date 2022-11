Tale e Quale Show 2022 | in scena il torneo dei campioni anticipazioni

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Carlo Conti Ultimo atto per. Sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma per ildeisaliranno i migliori protagonisti della dodicesima edizione (il vincitore Antonino, poi Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini,) che se la vedranno con i migliori dell’undicesima (i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli). E, fuori gara, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nelle vesti di quarto giudice a sorpresa. Ospite anche Alba Parietti che ritroverà Cristiano Malgioglio dopo i giudizi taglienti ricevuti nella scorsa edizione. Per i protagonisti sarà ...