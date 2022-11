Taekwondo | Mondiali 2022 | ori per Uzbekistan | Spagna e Messico

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un’altra giornata è andata in archivio aidi, in corso di svolgimento a Guadalajara. Ecco come sono andate le cose sui tatami messicani, in una tornata di match che non prevedeva atleti italiani di scena. +73 kg femminili Nella categoria più prestante, per quanto riguarda le donne, a imporsi è stata l’uzbeka Svetlana Ospiova, abile nell’imporsi 2-0 (3-3*, 6-5), in un ultimo atto tiratissimo contro l’israeliana Dana Arzan. A completare il podio ci hanno pensato, occupando il terzo gradino, l’austriaca Marlene Jahl e la tedesca Lorena Brandl. -74 kg maschili A Guadalajara risuona l’inno spagnolo. Il merito è di Daniel Quesada Barrera che, nella finalissima, è riuscito a superare 2-0 (5-1, 8-4 nel dettaglio i risultati dei round) il brasiliano Edival Pontes. I bronzi a disposizione invece sono andati al serbo ...

Oltre alla categoria appena menzionata, saranno di scena anche le atlete della - 53 kg femminile , tra le quali non figurerà alcuna italiana; favorita per la conquista del titolo mondiale la padrona ...Ecco, di seguito, il programma delle gare in programma quest'oggi deidi2022 di Guadalajara e una guida su come seguirle in tv e streaming.2022 OGGI: IL PROGRAMMA DELLE GARE E COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING Ore 16.00 - 19:00 circa: Turni preliminari (1/32 e 1/16 di finale) Ore 22 - 23.30: Ottavi di finale e quarti di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Terza giornata di combattimenti al World Taekwondo Championships di Guadalajara, in Messico. Per la nazionale azzurra in gara Sarah Al Halwani nella categoria -49kg. Il suo cammino parte dai 32esimi d ...