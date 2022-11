Taekwondo | Mondiali 2022 | Dennis Baretta accede agli ottavi di finale battendo l’ivoriano Konatè

(Di venerdì 18 novembre 2022) Idiregalano un sorriso all’Italia. Nei 1/16 didella categoria dei -63 kg uomini infatti, Denisè riuscito a passare il turnondo cosìdi. In un match scorbutico, l’azzurro è riuscito a spuntarla 2-1 controBen Younouss Konaté che ha costretto il rappresentante italiano a imporsi soltanto per “maggiore combattività”. Un primo round vissuto in rimonta da, che nel, dopo essere stato sotto, è riuscito a piazzare la zampata vincente imponendosi 6-3. Poi una seconda “ripresa” sofferta, dove non c’è stato spazio per operare un nuovo sorpasso, con lo score a premiare 4-3 l’africano. Infine il terzo e ...

+87 kg maschili La gara fra i più pesanti se l'è aggiudicata il padrone di casa Carlos Sansores. Il messicano nell'atto per l'oro ha piegato 2 - 0 (5 - 3, 4 - 0) le resistenze del forte spagnolo Ivan ...Oltre alla categoria appena menzionata, saranno di scena anche le atlete della - 53 kg femminile , tra le quali non figurerà alcuna italiana; favorita per la conquista del titolo mondiale la padrona ...Terza giornata di combattimenti al World Taekwondo Championships di Guadalajara, in Messico. Per la nazionale azzurra in gara Sarah Al Halwani nella categoria -49kg. Il suo cammino parte dai 32esimi d ...