Taekwondo | Mondiali 2022 | Denis Baretta cede negli ottavi di finale al filippino Chua

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il cammino diaisi ferma aglididella categoria -63 kg, contro ilJoseph, che alla fine si impone per 2 round a 1. Ecco come sono andate nel dettaglio le cose. L’azzurro parte benissimo: nella prima ripresa l’asiatico non ha scampo.domina aggiudicandosi i due minuti iniziali addirittura col punteggio di 8-0. Nella seconda frazione però, la musica cambia. Le sorti dell’incontro si rovesciano, questa volta ea controllare senza problemi i centoventi secondi di combattimento: 5-0 e punteggio complessivo che si sposta sull’1-1, per il terzo e decisivo round. C’è tensione, si prosegue punto a punto, fra calci che entrano nelle guardie corazzate, pugni ...