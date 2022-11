La Gazzetta dello Sport

Oggi, nella pallavolo del terzo millennio, un terzo dei presidenti diè donna. In molte altre società (ad esempio Taranto, dove Elisabetta Zelatore è vice presidente) lenon hanno ...Il dibattito sulle condizioni dei lavoratori in Qatar o sulla presenza dellein Iran è stato ... La guerra tra UEFA efinirà per deciderla un Tribunale "Se non li affronti questi temi, ... Superlega, donne al comando: "Sensibilità femminile, un valore in più" Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di You Energy volley. E' stato presentato stamattina nella Sala Stampa del PalabancaSport. È composto da ...La Lube cade per mano di Cisterna 3-0 mentre Milano torna alla vittoria, nella Serie A1 femminile sorride anche Bergamo ...