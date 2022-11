Superbonus | come cambia | cessione credito in 10 anni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 novembre 2022) Novità in arrivo con l’ultima bozza del Decreto Aiuti Quater per quel che riguarda ladei crediti edilizi(ristrutturazioni, facciate, efficienza energetica, etc.). In modo particolare, in merito al, la norma dovrebbe introdurre la possibilità di spalmare ladelin 10, con quote annuali di pari importo, se richiesto del cessionario. L’obiettivo è sbloccare i crediti incagliati per superata capienza fiscale delle banche. Quasi tutti gli operatori, compreso Poste Italiane, hanno infatti chiuso le porte ai contribuenti non riuscendo a far fronte alla mole di bonus accumulati.funziona In base alle ultime indiscrezioni circolate intorno al decreto che è atteso in Gazzetta Ufficiale a giorni – si attende l’ok della Ragioneria generale dello Stato ...