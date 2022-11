Superbike | prove libere GP Australia | Rea inizia al meglio il weekend

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo due anni d’assenza sono tornati in pista in quel di Phillip Island i protagonisti del Mondiale2022. Non sono mancate le emozioni nelle duedel Gran Premio d’, due turni che hanno visto primeggiare Jonathan Rea. Il pluricampione britannico hato nel migliore dei modi l’azione in Oceania precedendo di 22 millesimi la Ducati 19 dell’iberico Alvaro Bautista. Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha) ed il britannico Alex Lowes (Kawasaki) hanno completato nell’ordine la FP1, gli unici ad accusare meno di un secondo dal binomio di testa. I distacchi sono stati infatti notevoli tra i vari protagonisti, il lombardo Andrea Locatelli (Yamaha) ha concluso infatti al quinto posto a +1.180 dal leader. Ottava piazza per Michael Ruben Rinaldi (Ducati), sedicesima per Axel Bassani ...

