SUMMIT | martedì 22 novembre la 12esima edizione dell’evento del Settore Terziario di Confindustria Brescia

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tra gli ospiti Alessandro Baricco, Franco Gussalli Beretta, Fabrizio Senici, Paolo Traverso, Antonio Ghezzi e Giuliano Noci. L’evento è in programma al Teatro Centrolucia di Botticino e si intitolerà “Oltre le Colonne d’Ercole. Ovvero viaggio nella smaterializzazione dell’impresa”. Fabrizio Senici (Presidente): “La continua evoluzione del digitale è in atto ormai da anni e lo stesso è passato lentamente dall’essere un semplice accessorio del reale a rivestire un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana ed anche nell’essere impresa”, 182022 – Si terrà il prossimo22alle ore 17.00, con accredito dalle 16.30 – al Teatro Centrolucia di Botticino (via Dante Alighieri 15) ...