“Sulla sedia a rotelle | intervento andato male” | il dramma del famoso attore italianao

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Guardo il mondo a mezza altezza”. Sono parole strazianti quelle del notoitaliano che ha rivelato di essere in carrozzina da mesi per un’operazione il cui esito non è stato quello sperato Une una vita che è radicalmente mutata, guardando il mondo “a mezza altezza”. Sono rivelazioni sconfortanti e per L'articolo NewNotizie.it.

... il quale ha confessato di trovarsi da mesi, otto per la precisione, su unaa rotelle. E di fatto di non essere più autonomo, facendo i conti con uno stato d'animo 'decisamente fragile'. L'...L'Autorità deve aver fatto un saltoquando è venuta a sapere che in un paio di Comuni, a Lecce e ad Arezzo, sono stati messi a punto un paio di sistemi di videosorveglianza alquanto ...Alessandro Haber è da otto mesi in sedia a rotelle: “È andato male un intervento” L’attore, 75 anni, rivela in un’intervista: “Ormai guardo il mondo… Leggi ...Selvaggia Lucarelli: l’addio a Ballando con le Stelle Da tempo si vocifera di un possibile addio a Ballando con le Stelle di uno dei storici volti della giuria e in molti hanno creduto che Selvaggia ...