Adnkronos

...di Nonna Rosetta Nonna Rosetta era diventata una vera e propria webstar proprio grazie al... Casa Surace hala sua morte il 18 novembre 2022, con un commovente post su Instagram : ' ...... hail cambio di passo l'azienda che il boss di Tesla e SpaceX ha acquistato per 44 miliardi di dollari . " Guardando avanti, per costruire un innovativo Twitter 2.0 e averein un ... Successo annunciato per il Capodanno della Formazione Digitale, ideato da Search On Media Group. Sold out in presenza per Social Media Strategies e SMConnect: 4.500 i partecipanti giunti a Bologna da tutta Italia Il ritiro, annunciato in lacrime a dicembre, è stato una mazzata per il 34enne attaccante, che piano piano si è dovuto adattare alla sua nuova vita senza scarpini, nella quale peraltro il calcio è ...Dopo lo straordinario successo di «Blu Celeste Tour», che ha visto Blanco esibirsi in tutta l'Italia, per un totale di 35 date sold out con oltre 350mila biglietti venduti, il giovane annuncia la ...