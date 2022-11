Studenti in corteo a Torino | “No governo Meloni No scuola azienda”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono alcune centinaia glidelle scuole superiori torinesi che si sono radunati in piazza XVIII Dicembre aper dare vita unnel quadro della mobilitazione nazionale degli.‘NoNo” è quanto si legge sullo striscione posizionato alla testa della manifestazione di protesta rivolta contro la “del merito” che “esclude e si basa eccessivamente sulla competizione”.“Il ministero dell’istruzione del– affermano i dimostranti – è diventato il ministero “merito”. A guidarlo Giuseppe Valditara, tra i responsabili della riforma Gelmini che tagliò 10 miliardi di euro allatra 2008 e 2010. Non c’è nessuna vera ...

La Repubblica

Una didattica "innovativa, partecipata, antifascista, antirazzista, transfemminista ed ecologista" è la richiesta avanzata dall'Unione degli. Ad aprire ilnella Capitale, lo striscione rosso della Retemedi con la scritta 'Quale merito'A Milano ilè partito da largo Cairoli e ha attraversato le vie del centro. Imbrattata di ... Davanti alla sede di Assolombarda gli, con le mani colorate di rosso, si sono seduti per ... Studenti in corteo a Bologna: "Ogni scuola farà un'occupazione" Pesanti i disagi per la circolazione a causa dell’intenso traffico. Cori e presidio anche davanti alla sede Rai di viale Bonaria. Apre il corteo uno striscione con la scritta "Studenti uniti contro la ...Partito alle 11 il corteo degli studenti campani per la manifestazione nazionale "No Meloni Day", si stimano duemila presenti. Il maltempo non ha fermato le adesioni con partecipanti da Napoli e dalle ...